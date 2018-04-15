Turkish airlines продали свій найдорожчий в історії авіаквиток

16:24, 15 квітня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація / REUTERS

Про це пише 24 канал з посилання на NewsTurk.

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Іранець купив квиток на літак рейсом Стамбула – Лос-Анджелес і в зворотньому напрямку у салоні бізнес-класу Boeing 777. За прямий переліт чоловік заплатив 8100 доларів.

Згідно з офіційним сайтом авіакомпанія, ціна на найдешевший квиток в Лос-Анджелес зі Стамбула і назад становить 999 доларів.

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Теги: #Turkish Airlines#авіакомпанія Turkish Airlines#авіаквитки