Turkish airlines продали свій найдорожчий в історії авіаквиток
16:24, 15 квітня 2018Новини туризму
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Іранець купив квиток на літак рейсом Стамбула – Лос-Анджелес і в зворотньому напрямку у салоні бізнес-класу Boeing 777.
Ілюстрація / REUTERS
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines продала свій найдорожчий квиток. У той час, придбати квиток аналогічного напрямку можна було у 8 разів менше.
Про це пише 24 канал з посилання на NewsTurk.
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Іранець купив квиток на літак рейсом Стамбула – Лос-Анджелес і в зворотньому напрямку у салоні бізнес-класу Boeing 777. За прямий переліт чоловік заплатив 8100 доларів.
Згідно з офіційним сайтом авіакомпанія, ціна на найдешевший квиток в Лос-Анджелес зі Стамбула і назад становить 999 доларів.
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