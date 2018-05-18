Wizz Air запустив знижки до 30% на авіаквитки при бронюванні 18-19 травня

Знижки запущені до дня народження компанії, а термін здійснення поїздки не обмежений.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки від 20% до 30% на всі рейси авіакомпанії при бронюванні сьогодні та завтра – 18-19 травня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook, спеціальна пропозиція від Wizz Air до дня народження авіакомпанії діє з 00:00 18 травня до 23:59 19 травня за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками не обмежений, однак кількість місць за акційною ціною обмежена. Водночас акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі Wizz Air виконує рейси з/до аеропортів Києва, Львова та Харкова до низки європейських країн.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, 15 травня 2018 року лоукостер Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку.