Міністр інфраструктури анонсував додаткові рейси Ryanair з України

За словами Омеляна, Ryanair в період зимової навігації додасть рейси з України до раніше запланованих 15.

Найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair планує в період зимової навігації, яка починається з 28 жовтня, додати рейси з України до раніше запланованих 15 рейсів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

«З Ryanair проблем немає. Я вдячний команді аеропорту «Бориспіль» за успішні переговори з компанією. Тепер треба, щоб авіакомпанія спокійно розпочала свою роботу. Більше того, на зимову навігацію додадуть ще рейси», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що Ryanair запустила продаж квитків без погодження з аеропортом «Бориспіль» часу для обслуговування в терміналі. Пізніше заступник директора аеропорту Євген Дихне повідомив, що «Бориспіль» підтвердив слоти (часові проміжки вильоту і прильоту) лоукост Ryanair лише для єдиного маршруту до Берліна.

На початку березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту «Бориспіль» і генеральний директор аеропорту «Львів» підписали контракт про умови обслуговування Ryanair у цих аеропортах.

Президент України Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою вартістю квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.