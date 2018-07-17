Три дні музики і світові зірки: У Дніпрі відбудеться міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі – 2018»

У «Джазі на Дніпрі – 2018» візьмуть участь зірки світової величини.

20, 21 та 22 липня у Дніпрі проходитиме міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі – 2018». Вже третій рік поспіль захід реалізується в рамках програми міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця». Також цього року виповнюється 50 років з моменту першого проведення заходу.

«Джаз на Дніпрі» – це один з найбільш масштабних заходів, які проходять в рамках програми «Культурна столиця». Це – найголовніша культурна подія! Цьогоріч до нас приїдуть видатні джазові виконавці з Австралії, США, Японії, Франції, Латвії, Польщі. Наше місто та фестиваль стають відомими далеко за межами України – і це привід для гордості», – зазначив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко.

У «Джазі на Дніпрі – 2018» візьмуть участь зірки світової величини: володарка премій Греммі та Тоні – Ді Ді Бріджуотер (Dee Dee Bridgewater), 17-річний геній органу Hammond Меттью Вітакер (Matthew Whitaker), культовий французький піаніст Джеккі Террассон (Jacky Terrasson), трикратний володар премії журналу DownBeat, австралійський саксофоніст Трой Робертс (Troy Roberts) та інші.

«До Дніпра приїдуть артисти, шанс почути яких з’являється не щороку, а дніпровський фестиваль збере їх разом на одній сцені. Таке не можна пропустити. Наприклад, на «Джазі на Дніпрі» відбудеться європейська прем’єра програми Троя Робертса», – розказала арт-директор, співпродюсер фестивалю Анна Рускевич.

Основні концерти відбудуться на двох локаціях: відкритій сцені на Фестивальному причалі 20 липня (вхід вільний) та на Монастирському острові 21 та 22 липня (вхід за квитками). З повною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті https://jazz-dnepr.com/

«У п’ятницю, 20 липня, о 17:30 на Фестивальному причалі відбудеться відкриття фестивалю. На відкритій сцені виступатимуть дніпровські легенди джазу та пройде фінал конкурсу «Джаз на Пірсі». Переможця, який матиме змогу виступити на великій сцені у третій день фестивалю, обере зіркове журі, до якого приєднався американський музикант Аллан Гарріс (Allan Harris). Крім цього, у суботу, 21 липня, у парку ім. Т. Шевченка об 11:30 відбудеться програма «Джаз діти». А 21 та 22 липня у Дніпровській академії музики ім. Глінки об 11:30 відбудуться майстер-класи від метрів джазу», – додала піар-директор фестивалю, керівник проекту «Джаз на Пірсі» Тетяна Дробахіна.

До місця проведення фестивалю 21 та 22 липня можна буде дістатися пішки, пароплавом чи маршруткою. Єдина умова – наявність квитка на фестиваль.

«На Монастирський острів 21 та 22 липня о 16:30 та о 17:00 від Фестивального причалу відпливатимуть пароплави. У зворотному напрямку вони відпливатимуть близько опівночі. Також на місце проведення фестивалю можна дістатися маршруткою, яка чекатиме на Набережній Січеславській під мостом на Монастирській острів о 16:30», – сказав позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін.