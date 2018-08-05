У львівському аеропорту затримуються два рейси Azur Air

У прес-службі аеропорту зазначили, що авіакомпанія причини затримки рейсів не вказала.

У Міжнародному аеропорту «Львів» повідомили про затримку двох рейсів компанії Azur Air з Анталії (Туреччина) до Львова і зі Львова в Анталію.

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Як повідомили у прес-службі аеропорту «Львів», рейс UTN3216 Анталія-Львів затримується в Анталії до 17:30 (плановий виліт 10:35). Рейс UTN3215 Львів-Анталія затримується у Львові до 20:30 (плановий виліт 14:45).

У прес-службі аеропорту зазначили, що авіакомпанія причини затримки рейсів не вказала.

Раніше повідомлялось, що українські туристи отримали додатковий день відпочинку в Італії через перенесення авіарейсу. Авіакомпанія YanAir не виконала двох рейсів, які були заплановані на 1 серпня за замовленням туроператора Join UP!.