Українські туристи отримали додатковий день відпочинку в Італії через перенесення авіарейсу
Авіакомпанія YanAir не виконала двох рейсів, які були заплановані на 1 серпня за замовленням туроператора Join UP!.
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Про це йдеться в заяві туристичної компанії, передає ТСН.
Так, в 08:00 повинен був вилетіти рейс із Одеси в італійський курортне місто Ріміні, а в 10:35 – рейс Ріміні-Одеса. Як повідомила авіакомпанія YanAir, рейс не здійснено з технічних причин, вильоти відклали на 2 серпня.
"Всім туристам рейсу ANR5992 туроператор Join UP! надав проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні і Річчоне. В Одесі туристам рейсу ANR5991 з інших міст авіакомпанія YanAir забезпечить проживання в готелях та харчування до моменту вильоту. Туристам Join UP! буде надана компенсація за невикористаний час відпочинку", - йдеться в заяві туроператора.