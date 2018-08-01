Українські туристи отримали додатковий день відпочинку в Італії через перенесення авіарейсу

Авіарейс не здійснено з технічних причин, вильоти відклали на завтра, 2 серпня.

Авіакомпанія YanAir не виконала двох рейсів, які були заплановані на 1 серпня за замовленням туроператора Join UP!.

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Про це йдеться в заяві туристичної компанії, передає ТСН.

Так, в 08:00 повинен був вилетіти рейс із Одеси в італійський курортне місто Ріміні, а в 10:35 – рейс Ріміні-Одеса. Як повідомила авіакомпанія YanAir, рейс не здійснено з технічних причин, вильоти відклали на 2 серпня.

"Всім туристам рейсу ANR5992 туроператор Join UP! надав проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні і Річчоне. В Одесі туристам рейсу ANR5991 з інших міст авіакомпанія YanAir забезпечить проживання в готелях та харчування до моменту вильоту. Туристам Join UP! буде надана компенсація за невикористаний час відпочинку", - йдеться в заяві туроператора.