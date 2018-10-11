Найбільша авіакомпанія Греції на три місяці призупинить польоти до України

Aegean Airlines виконує рейси з Києва в Афіни двічі на тиждень.

Найбільша авіакомпанія Греції Aegean Airlines на початку 2019 року на три місяці призупинить регулярні польоти в Україну.

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Згідно до інформації з системи бронювання авіаперевізника, регулярні рейси по єдиному маршруту авіакомпанії в Україну "Київ - Афіни" не будуть виконуватися в період з 10 січня по 6 квітня 2019 року, повідомляє avianews.com.

Варто зазначити, що традиційно в зимовий період туристичний сезон у Греції йде на спад.

Надалі Aegean Airlines відновить польоти за маршрутом з поточної частотою два рази на тиждень.

Aegean Airlines вийшла на лінію Київ-Афіни в 2013 році. Спочатку польоти виконувалися в аеропорт Жуляни, але з березня 2016 року авіакомпанія перейшла в Бориспіль.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, куди найчастіше українці літали в 2018 році влітку у відпустку.