Українці почали частіше проводити літню відпустку за кордоном: названі цифри

На думку експертів, саме збільшення кількості українських туристів, які вирішили відвідати інші країни в літній сезон, призвело до масових затримок рейсів в липні-серпні 2018 року.

Кількість українських туристів, які відпочивали за кордоном у літній період 2018 року, збільшилася на 20-25% порівняно з 2016-2017 роками і досягла близько 1,48 млн осіб.

Такі результати дослідження представив на прес-конференції Центр розвитку туризму спільно з онлайн-сервісом пошуку турів TripSee.сom.

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«Ми проаналізували, що кількість чартерних рейсів в порівнянні з попередніми роками збільшилася на 20-30% залежно від напрямку. Якщо в Туреччині ми бачимо невелике зростання, то за європейськими напрямками - десь на третину, оскільки відкрилися нові чартерні рейси в Італію, Грецію і так далі», - зазначив директор Центру розвитку туризму в Україні Володимир Царук.

За його словами, кількість українських туристів у літній період поточного року, які відпочивали за кордоном, збільшилася на 20-25%.

У свою чергу, в коментарі УНІАН директор туристичного онлайн-сервісу TripSee Юлія Челікпазу зазначила, що загальна кількість українських туристів, що відвідали за кордон у так званий "високий сезон" з березня по вересень, перевищує 1,48 млн осіб.

Найбільша кількість українців відпочивали в Туреччині - 853 тис. осіб, Єгипті - 527 тис. чол., Чорногорії - 37,7 тис. чол., Іспанії - 21,7 тис. чол., Греції - 21,4 тис. чол.

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«Ми прогнозуємо, що в цьому році Туреччина зможе наздогнати Єгипет, де вперше протягом року побуває понад 1 млн українських туристів», - сказала Челікпазу.

Згідно з результатами дослідження, в пікові дати з Києва на курорти Туреччини і Єгипту щодня вилітали близько 30-35 чартерних рейсів.

Експерти пояснюють зростання попиту на путівки в Єгипет досить лояльними цінами в поточному туристичному сезоні.

На їхню думку, саме збільшення кількості українських туристів, які вирішили відвідати інші країни в літній сезон, призвело до масових затримок рейсів в липні-серпні 2018 року.

"Щоб турист був захищений, необхідно переглянути договори між туроператорами і авіакомпаніями, в яких останні залишають за собою право переносити виліт чартерних рейсів в межах доби або навіть міняти аеропорт вильоту і прильоту", - зазначила присутня на прес-конференції юрист Алла Цимановская.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримки авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їхнім поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня 2018 року. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії. Далі хвиля затримок авіарейсів накрила й інші українські міста.