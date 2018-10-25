Снігопад в Карпатах: туристів просять не виходити у високогір'я
15:25, 25 жовтня 2018Новини туризму
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В ніч на 24 жовтня снігом замело популярні гірськолижні курорти Драгобрат та Буковель.
Гора Піп Іван Чорногірський станом на 25 жовтня / Фото facebook.com/chornogora.rescue112 (nazar_turyst)
У зв'язку з рясними снігопадами в українських Карпатах 25 жовтня рятувальники радять туристам утриматися від виходу у високогір'я.
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Зокрема, на своїй сторінці у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який базується на горі Піп Іван, повідомляє, що станом на 13:50 25 жовтня 2018 року температура навколишнього середовища там становить -8°С.
Також наразі на горі Піп Іван Чорногірський фіксується поривчастий південно-західний вітер зі швидкістю 13 м/с, хмарно, обмежена видимість та сніг.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, у Карпатах в ніч на 24 жовтня випав сніг. Зокрема, замело популярні гірськолижні курорти Драгобрат та Буковель, у зв'зку з чим туристів просили бути обережним в горах.
Гірськолижні курорти "Драгобрат" та "Буковель" засипало снігом
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