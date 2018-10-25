Снігопад в Карпатах: туристів просять не виходити у високогір'я

В ніч на 24 жовтня снігом замело популярні гірськолижні курорти Драгобрат та Буковель.

У зв'язку з рясними снігопадами в українських Карпатах 25 жовтня рятувальники радять туристам утриматися від виходу у високогір'я.

Читайте такожЗ кожним днем буде все холодніше: синоптики дали прогноз на листопад

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який базується на горі Піп Іван, повідомляє, що станом на 13:50 25 жовтня 2018 року температура навколишнього середовища там становить -8°С.

Також наразі на горі Піп Іван Чорногірський фіксується поривчастий південно-західний вітер зі швидкістю 13 м/с, хмарно, обмежена видимість та сніг.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у Карпатах в ніч на 24 жовтня випав сніг. Зокрема, замело популярні гірськолижні курорти Драгобрат та Буковель, у зв'зку з чим туристів просили бути обережним в горах.