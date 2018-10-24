Снігопади та хуртовини у Карпатах: рятувальники просять туристів бути обережним в горах (фото, відео)

В ніч на 24 жовтня снігом замело популярний гірськолижний курорт Драгобрат у Закарпатській області.

В українських Карпатах 24-25 жовтня 2018 року різко погіршилися погодні умови, у зв’язки управління ДСНС західних областей України просять туристів бути обережними під час походів у гори.

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Так, на Прикарпатті 24 та 25 жовтня очікується дощ з мокрим снігом та посилення вітру до 15–20 м/с, 24 жовтня місцями до 25–30 м/с. Температура повітря 24–25 жовтня вночі становитиме -2...+3º тепла, вдень +3...+8º тепла.

Зокрема, в горах Карпатах очікуються мокрий сніг, хуртовини, можливе утворення снігового покриву (особливо на перевалах).

Аналогічна ситуація складається на Закарпатті, де 24 жовтня в горах очікується місцями сильний мокрий сніг та сніг, подекуди туман, налипання мокрого снігу, хуртовини, вночі та вранці на окремих ділянках гірських доріг ожеледиця.

Рятувальники нагадують, зо такі сильні опади, як дощ та сніг, а також хуртовини, посилення вітру до критеріїв небезпечного та стихійного метеорологічних явищ, зокрема, негативно впливають на рух автомобільного та залізничного транспорту.

Як повідомляв Погода.УНІАН, у Карпатах в ніч на 24 жовтня випав сніг. Зокрема, замело популярний гірськолижний курорт Драгобрат.