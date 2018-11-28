В Одесі відкрили зимовий купальний сезон (відео)
12:18, 28 листопада 2018Новини туризму
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Любителі екстремального занурення, які називають себе одеськими моржами, влаштували заплив на одному з місцевих пляжів.
В Одесі відкрили зимовий купальний сезон
Зимовий купальний сезон відкрили у Чорному морі.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Любителі екстремального занурення, які називають себе одеськими моржами, влаштували заплив на одному з місцевих пляжів. Раділи, що відтепер можуть насолоджуватися купанням на вільному від курортників узбережжі.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в зв'язку з введенням військового стану посилена охорона морського порту.
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