В Одесі відкрили зимовий купальний сезон (відео)

Любителі екстремального занурення, які називають себе одеськими моржами, влаштували заплив на одному з місцевих пляжів.

Зимовий купальний сезон відкрили у Чорному морі.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Любителі екстремального занурення, які називають себе одеськими моржами, влаштували заплив на одному з місцевих пляжів. Раділи, що відтепер можуть насолоджуватися купанням на вільному від курортників узбережжі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в зв'язку з введенням військового стану посилена охорона морського порту.