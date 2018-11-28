В Одесі у зв'язку з введенням військового стану посилена охорона морського порту

Керівництво порту підтримує тісну комунікацію з командуванням Військово-морських сил ЗСУ, що базуються в порту, з СБУ, прикордонниками, митницею.

В Одесі у зв'язку із запровадженням воєнного стану посилено охорону морського порту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації Одеського морського торгового порту, сьогодні відповідну заяву зробив начальник адміністрації порту Ігор Ткачук на зустрічі з представниками громадськості та ветеранських організацій міста.

«Сьогодні ми отримали окреме доручення керівника Адміністрації морських портів України щодо посилення заходів з мобілізаційної підготовки, морської безпеки та охорони портів у зв'язку із загостренням військово-політичної обстановки в країні», - сказав Ткачук.

За його словами, відповідно до положень цього документа, проведено інструктажі з начальниками відділів та служб щодо забезпечення адекватного й оперативного реагування на можливі загрози, виконання дій, передбачених Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів. Він також зазначив, що керівництво порту підтримує тісну комунікацію з командуванням Військово-морських сил ЗСУ, які базуються в порту, з СБУ, прикордонниками, митницею.

Крім того, на зустрічі її учасники заслухали та одностайно схвалили текст звернення ВГО «Союз офіцерів України», в якому засуджується збройна агресія РФ проти корабельної групи українських ВМС, яка прямувала з порту Одеси в порт Маріуполь.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Одеський морський торговельний порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торговельних шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дають змогу обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.