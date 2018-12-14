В Україні запускають новий поїзд за маршрутом Запоріжжя - Дніпро - Ужгород

Поїзд зупинятиметься у Львові, Воловці та на станції Мукачево.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 16 грудня запустить новий поїзд № 3/4 за маршрутом Запоріжжя - Дніпро - Ужгород.

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Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

«У неділю запускаємо новий поїзд. Він забезпечить сполучення Дніпра, Запоріжжя, а також Білої Церкви з Закарпаттям. «Нічний Експрес» № 3/4 Запоріжжя - Дніпро - Ужгород у перший рейс відправиться 16 грудня. Новий маршрут стане потужним імпульсом для розвитку туристичної України», - написав він.

Кравцов зазначив, що потяг зупинятиметься у Львові, Воловці та на станції Мукачево.

«Вагони в цьому поєднанні пройшли капітально-відновлювальний ремонт, а графік складений з урахуванням побажань пасажирів», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 20 грудня запустить новий поїзд зі Львова до Перемишля (Польща), який курсуватиме у дні підвищеного пасажиропотоку.

Україна і Польща планують відкрити залізничне сполучення між Львовом і Любліном у червні 2019 року, а також планують запустити потяг Перемишль – станція Нижанковичі (Львівська обл.).

У грудні 2016 року був відкритий новий залізничний маршрут фірмового швидкісного потяга "Інтерсіті+" №705/706 Київ-Львів-Перемишль (Польща).