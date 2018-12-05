Укрзалізниця розширює мережу маршрутів до Європи

Безпересадочний вагон Київ - Вроцлав відправлятиметься зі столиці України щодня о 14:07 і прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» сформувала новий графік руху поїздів на 2018/2019 роки, і з 8 грудня запускає новий безпересадочний вагон Київ - Вроцлав (Польща). Про це повідомила прес-служба компанії.

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«Зі збільшенням попиту «Укрзалізниця» розширює мережу міжнародних маршрутів до країн Європи. З 8 грудня почнуть курсувати нові безпересадочні вагони Київ - Вроцлав. Загалом у новому графіку пасажирського руху у зв'язку зі збільшенням попиту курсуватимуть 40 міжнародних поїздів, з них 20 - до країн Європи», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, безпересадочний вагон Київ - Вроцлав у складі поїздів № 749/51-52/750 відправлятиметься зі столиці України щодня о 14:07 і прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25.

У зворотному напрямку вагон відправлятиметься о 16:30 і прибуватиме до Києва наступного дня о 17:14.

Нові безпересадочні вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема, на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.

Крім того, наголошується, що в новому графіку руху пасажирські поїзди курсуватимуть до низки важливих туристичних і ділових центрів Європи.

«Зокрема, до Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошице, Кракова, Дебрецена, Любліна та ін.», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, попит на залізничні перевезення до країн ЄС зростає, тому «Укрзалізниця» розвиває міжнародне сполучення. «За 11 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла 389,1 тис. пасажирів до країн ЄС - це майже в 2 рази перевищує відповідні показники минулого року, у цілому перевезли на 184 тис. пасажирів більше», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішим напрямком залишається Київ - Перемишль. «У напрямку Польщі поїзд № 715 курсує завантаженим на 63%, а поїзд назад - на 77%. Загалом за 11 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла майже 300 тис. пасажирів до Перемишля проти 150 тис. пасажирів - показника 11 місяців минулого року», - йдеться в повідомленні.

Також великим попитом користується поїзд № 67 Київ - Варшава, яким за 11 місяців цього року скористалися майже 27,5 тис. пасажирів, що на 14 тис. пасажирів більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Поїзд у середньому заповнений на 81%.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня цього року «Укрзалізниця» запустила міжнародний потяг «чотирьох столиць» за маршрутом Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига.