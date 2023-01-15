Збільшення відбудеться у два етапи – у 2023 та 2024 роках.

Влада Барселони, що є одним з найпопулярніших туристичних напрямків Європи, вирішила збільшити туристичний податок.

Як пише turist.delfi, це відбудеться протягом двох років, при цьому перше збільшення заплановано вже на 1 квітня 2023 року. Після цієї дати відвідувачам міста доведеться доплатити збір 2,75 євро за ніч замість 1,75 євро. Друге підвищення відбудеться з 1 квітня 2024 року, коли плата зросте до 3,25 євро.

Варто відзначити, що крім згаданого вище туристичного збору, який сплачується до бюджету міста, на даний момент туристи, що приїжджають в Барселону, також повинні платити додатковий збір до бюджету регіону, сума якого варіюється в залежності від типу розміщення і стягується тільки з офіційного туристичного житла.

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Так, зараз для гостей, які орендують житло, наприклад, на Airbnb, податок за ніч становить 4 євро, з яких 2,25 євро йдуть до бюджету регіону і 1,75 євро до міського бюджету. Ті, хто зупиняється в п'ятизірковому готелі, також платять місту 1,75 євро, а ось регіональний податок збільшується до 3,50 євро. Пасажири круїзних суден, які проводять більше 12 годин у місті, платять 3 євро регіону та 1,75 євро місту. Це означає, що з квітня 2024 року, наприклад, гості п'ятизіркових готелів будуть доплачувати в цілому 6,75 євро за ніч з людини.

Відзначимо, що також незабаром податок для туристів, які проживають у всіх типах житла, введе ще одне іспанське місто – Валенсія. Він набуде чинності наприкінці 2023 року або на початку 2024 року. Відвідувачам доведеться платити від 50 центів до 2 євро за ніч, залежно від обраного житла до семи ночей.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про плани влади Таїланду стягувати туристичний збір у розмірі 300 бат (близько 9 доларів США) з червня 2023 року з мандрівників, які прибувають в країну на літаках.

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