Під заборону потрапили живі концерти на яхтах і в плавучих ресторанах.

У Дубаї заборонили проведення живих концертів на човнах, яхтах і в плавучих ресторанах.

Читайте такожАбу-Дабі відкривається для міжнародних туристівВідповідне розпорядження випустило Морське управління Дубаю. Воно діятиме до особливого розпорядження.

Зокрема, заборона була введена на проведення живих концертів в готелях і ресторанах. Йдеться в тому числі про виступи диск-жокеїв, танцювальних і музичних колективів. Рішення було прийнято у високий туристичний сезон, коли заповнюваність готелів перевищила 70%.

Крім цього, раніше були випущені приписи в роботі ресторанів. Зокрема, в ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування на тлі зростання числа випадків зараження COVID-19, дистанція між столами повинна бути збільшена з двох до трьох метрів. Крім того, дозволене число гостей за одним столом знижується з 10 до семи в ресторанах, до чотирьох - в кафе, передають russianemirates.com.

Влада Дубаю також оновила правила організації весіль, прийомів і громадських заходів. Зокрема, на весілля та інші збори дозволено запрошувати максимум 10 осіб, при цьому вони повинні бути найближчими родичами. Правила поширюються на заходи, що проводяться як в приватних будинках, так і в готелях і банкетних залах, і вступають в силу з 27 січня 2021 року.

Коронавірус в ОАЕ

За останні тижні кількість випадків зараження COVID-19 в країні зросла в рази. Якщо в кінці грудня 2020 року фіксувалося в середньому близько тисячі випадків зараження в день, то за останні два тижні виявляється близько 3500 випадків щодоби.

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Автор: УНІАН