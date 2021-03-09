Цього року туристи також зможуть пройти експрес-тест і не перебувати на ізоляції 24 години після прильоту. Якщо у туриста виявлять коронавірус, його відправлять на карантин.

Греція має намір відкрити в'їзд для туристів з 14 травня.

Читайте такожУ ВООЗ виступили проти запровадження у Євросоюзу " паспортів вакцинації"Про це повідомив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс. Він заявив, що на початку квітня «пілотне» відкриття для країн Євросоюзу і країн, де активно йде вакцинація, в тому числі Ізраїлю, повідомляє kommersant з посиланням на Афінське агентство новин АМНА.

З 14 травня Греція планує приймати туристів з «третіх» країн, до яких відноситься і Україна. За словами міністра, в'їзд дозволять, якщо дозволить епідеміологічна обстановка. Для поїздки туристи повинні відповідати наступним трьом умовам: пройти вакцинацію, мати антитіла або негативний результат тесту на COVID-19.

Цього року туристи також зможуть пройти експрес-тест і не перебувати на ізоляції 24 години після прильоту. Якщо у туриста виявлять коронавірус, його відправлять на карантин. За словами міністра, всі витрати візьме на себе влада Греції, додаткових витрат для іноземних гостей не буде.

При цьому санітарні правила для жителів Греції будуть поширюватися на гостей країни. "Наприклад, маска обов'язкова в громадських місцях. Це стосується всіх", - сказав Теохаріс.

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Автор: УНІАН