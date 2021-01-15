У містечку Хатта (належить емірату Дубай) з'являться нові туристичні пам'ятки. У їхньому числі-5,4-кілометрова канатна дорога на висоті 1300 м над рівнем моря.
Читайте такожАбу-Дабі відкривається для міжнародних туристівКанатна дорога дозволить туристом покататися над мальовничим озером, між скелястих гір. Проекти входять в план зміцнення статусу Хатти як популярної туристичної локації, в першу чергу, в зимовий період.
Крім того, в розробці знаходиться проект водоспаду з зонами відпочинку для молоді, передають russianemirates.com.
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