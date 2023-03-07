Акумулятори гаджетів нерідко перегріваються або пошкоджуються в багажних відділеннях, що призводить до загорянь під час польотів.

Авіапасажирів попередили, що під час польоту на літаках не можна зберігати електронні пристрої на багажних полицях над головою.

Як пише The Sun, такі пристрої, як смартфони, планшети та ноутбуки, можуть стати в нагоді під час польотів, але вони також можуть створювати великий ризик.

За даними Федерального авіаційного управління Америки (FAA), авіакомпаніям доводиться стикатися як мінімум з однією пожежею на тиждень на борту своїх літаків через неправильне зберігання пристроїв.

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Зокрема, проблеми під час польотів виникають, коли акумулятори перегріваються або пошкоджуються в багажних відділеннях. Коли це стається, пристрої можуть легко загорітися.

Так, у 2022 році тільки в Америці сталося не менше 54 інцидентів, коли пристрої, в тому числі ноутбуки, телефони, електронні сигарети тощо, доводилося гасити з тих чи інших причин.

"Це випадки, пов'язані з літієвими батареями, включаючи дим, вогонь або сильну спеку, про які відомо FAA, і їх не слід розглядати як повний список всіх таких інцидентів", – йдеться звіті FAA, який допускає, що насправді інцидентів було більше.

Як приклад в FAA навели недавній інцидент, пов'язаний з електронною сигаретою в зареєстрованому багажі пасажира, яка "тліла" і випромінювала "небезпечне виділення тепла".

Щоб уникнути неприємних інцидентів, в FAA радять або зберігати пристрої з літій-іонними батареями в ручній поклажі в полі зору, або повністю відключати їх, якщо вони зберігаються в зареєстрованому багажі, попередньо упакувавши їх так, щоб вони були захищені від пошкоджень.

При цьому бортпровідники просять пасажирів відразу ж звертатися до них у разі втрати телефону під час польоту, а не шукати його самостійно.

"Все, що потрібно, – це тріщина в невдалому місці на телефоні, й в салон потраплять легкозаймисті розчинники, які можуть викликати пожежу. Ми знаємо, як рухаються сидіння, і можемо поводитися з ними акуратно, поки колупаємося в щілинах", – розповів виданню бортпровідник зі стажем.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіаексперти дали туристом кілька корисних порад, як підвищити свої шанси на виживання в авіакатастрофі.

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