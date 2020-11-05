До села на Херсонщині Вишня приїздив відпочити і порибалити. А багато селян стали прототипами його персонажів.

Садибу-музей Остапа Вишні відновили в Херсонській області. Майже десятиліття будівля музею у селі Кринки була аварійною.

Читайте такожЗаповідник "Качанівка" внесли до програми "Велике будівництво"Як йжеться в сюжеті ТСН, експонати роздали в інші музеї, а частину речей розібрали на зберігання по хатах місцеві жителі.

Будинок у народному стилі під солом'яною стріхою відкрили урочисто. Місцеві жителі повертають експонати до музею.

До села на Херсонщині Вишня приїздив відпочити і порибалити. А багато селян стали прототипами його персонажів.

Після смерті письменника в селі створили музей.

Цьогоріч знайшовся меценат, який відбудував музей Остапа Вишні. Підприємець Сергій Одарич каже, що коли побачив таку розруху, то не повірив своїм очам. Тепер сподівається, що до музею будуть приїздити туристи. А після відвідин, будуть читати твори Вишні.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН