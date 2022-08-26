Це пов'язано з високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій Росії, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Служба безпеки України та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

"Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїлю та іншими відповідальними органами української влади. Це пов'язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України", - наголошується у дописі. Відео дня:

Зауважується, що правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників в Україні задля своєчасного комплексного реагування.

"Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об'єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо", - розповіли у Службі.

Водночас, підкреслили у СБУ, попри усі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

"Тож з огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято", - закликали у Службі.

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана - це свято початку нового року для кожного, хто сповідує юдаїзм.

В Україні воно відоме широкому загалу здебільшого завдяки щорічному паломництву до могили цадика Нахмана в Умані.

В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя.

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