У 2021-му єврейський Новий рік припадає на 6-8 вересня.

Очікується, що до міста Умань Черкаської області на початку вересня для святкування Рош га-Шана - початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм - приїдуть близько 50 тисяч хасидів.

Про це розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко під час зустрічі з послом Ізраїля в Україні Міхаелом Бродським, повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Зараз наше головне завдання, щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які траплятимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення службі", - зазначив Клименко.

У повідомленні зазначено, що учасники зустрічі наголосили на важливості співпраці для запобігання правопорушенням, зокрема, вчинених на ґрунті нетерпимості.

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"Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди задля допомоги, проте ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність. І завдяки вашій роботі та професіоналізму ми маємо змогу приїздити на святкування Рош Га-шану кожного року", - сказав він.

За словами Клименка, посилено присутність правоохоронців в аеропортах.

"Ми працюємо разом із прикордонною, міграційною службою для того, щоб люди могли заїхати та в безпеці відзначити свято", - наголосив голова Нацполіції.

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Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана - це свято початку нового року для кожного, хто сповідує юдаїзм. В Україні воно відоме широкому загалу здебільшого завдяки щорічному паломництву до могили цадика Нахмана в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя.

У 2021 році Рош га-Шана припадає на 6-8 вересня.

Автор: Надя Пришляк