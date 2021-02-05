На повітряній кулі через Карпати. Таку рекордну подорож всього за 3 години здійснили львів'яни.
Читайте такожУ Львові патрульні допомогли вагітній доїхати до пологового будинку (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вони стартували з села Довге, що в Закарпатській області, а приземлилися на Прикарпатті, в місті Долина.
У повітря підняли дві кулі, в кожній було по три людини. Для кожної кулі задіяли 11 балонів - загалом півтонни газу. Швидкість польоту була понад 60 кілометрів на годину.
Подорож влаштували взимку, тому що холодне повітря краще підіймає гарячу кулю, і менше витрачає газу.
90 кілометрів вони пройшли за три години. Дані про це передали до Книги рекордів України.
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