Продаж закритий на маршрути Київ-Копенгаген, Київ-Стокгольм та Київ-Острава.

SkyUp вилучив із системи бронювання відразу 15 маршрутів з Києва та Львова до Європи, які планував запустити в літньому розкладі 2021 року.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Тепер купити авіаквитки не можна на всі маршрути з аеропорту Бориспіль до Німеччини - Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Також продаж закритий на маршрути Київ-Копенгаген, Київ-Стокгольм та Київ-Острава.

Маршрутна мережа зі Львова скоротилася за рахунок рейсів в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж та Прагу.

При скасуванні рейсів SkyUp вже кілька місяців зараховує кошти на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті. Цей кредит можна використовувати для покупки нових авіаквитків і послуг SkyUp.

Якщо пасажир хоче отримати гроші назад, йому необхідно пройти тривалу процедуру для виведення коштів з балансу.

Рейси SkyUp: що відомо

Раніше в березні 2021 року Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати польоти за 10 маршрутам, всі з них є чартерними.

12 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що SkyUp Airlines запускає рейси до Стамбула (Туреччина) з Харкова з 29 квітня, а із Запоріжжя - з 28 травня. Крім цього, навесні авіакомпанія запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова в Грузинські міста Тбілісі та Батумі.

25 березня 2021 року стало відомо про те, що SkyUp у квітні-травні запускає рейси на Кіпр.

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Автор: Олена Коваленко