У Німеччині пасажирам дозволили безкоштовно повертати квитки на потяги через спеку

Наразі акція триває з 25 по 30 червня 2026 року.

Пекельна спека, що обрушилася на країни Європи цього тижня, змусила залізничні компанії зупиняти потяги. Водночас пасажирів закликали відмовлятися від некритичних поїздок на час екстремальних температур.

На цьому тлі головний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn оголосив спеціальну акцію на період сильної спеки з 25 по 30 червня 2026 року.

"Усі пасажири, які забронювали квитки до 23 червня 2026 року на період з 25 по 30 червня 2026 року та бажають скасувати поїздку через посилення спеки, можуть зробити це безкоштовно в рамках цієї акції", – йдеться в повідомленні DB Fernverkehr.

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Щоб скасувати квиток за цією акцією, необхідно заповнити відповідну онлайн-форму на сайті перевізника або звернутися до кас.

Також у DB пообіцяли забезпечити вокзали та рухомий склад додатковими запасами води на час спеки.

Пекельна спека в Європі влітку 2026 року

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, екстремальні температури влітку в останні роки стали нормою для країн Європи, причому не тільки південних, а й північно-західних. Однак цього року пекельна спека прийшла на європейський континент ще раніше – починаючи з травня.

У середині червня Європу охопила нова хвиля екстремальної спеки, підкріплена офіційним початком потужного природного явища Ель-Ніньо.

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