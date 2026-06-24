В Європі зупиняють поїзди через екстремальну спеку

У Великій Британії пасажирів закликають утриматися від поїздок без критичної необхідності.

Через нову хвилю екстремальної спеки в Європі зупиняються поїзди, зокрема, у Великій Британії.

Як пише The Independent, напередодні пасажирів закликали уникати необов'язкових поїздок у районах, на які поширюється червоне попередження Метеорологічного бюро, а сьогодні, 24 червня, по всій країні почали скасовувати поїзди.

За прогнозами синоптиків, у середу та четвер температура може досягти +40°C у деяких частинах Англії та Уельсу, тож місцеві перевізники були вимушені піти на країні міри.

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Зокрема, залізнична компанія Network Rail попередила про "значні перебої" в Англії та Уельсі через запровадження обмежень швидкості, щоб мінімізувати ризики, такі як деформація рейок та провисання електричних кабелів.

При цьому пасажирам, які не можуть відмовитися від поїздок, рекомендували подорожувати до полудня та мати при собі запас води.

Тим мандрівникам, які вже встигли купити квитки на середу або четвер, дозволили скористатися ними пізніше, коли температури будуть нижчі – рано вранці у четвер або в п'ятницю. Якщо вони вирішать відмовитися від поїздки, вони зможуть отримати повне відшкодування без сплати збору.

Водночас туристів попередили, що онлайн-планувальники подорожей наразі можуть не показувати правильний розклад, оскільки скасування рейсів відбувається в короткі терміни і вони просто не встигають на них реагувати.

Тим часом, веб-сайт trains.im показує, що станом на 7:30 ранку середи 11% рейсів по всій Британії були скасовані або затримані більш ніж на півгодини. Тиждень тому цей показник становив 4,7%.

Пекельна спека в Європі влітку 2026

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, цього тижня Європу охопила нова хвиля екстремальної спеки. Синоптики попереджають, що в окремих регіонах температура повітря може сягати +44°C.

На тлі цього в найбільш постраждалих країнах вводяться численні обмеження – обмежується продаж алкоголю, закриваються школи, скасовуються культурні та спортивні заходи тощо.

На жаль, вже є жертви пекельної спеки в Європі. На додачу до викликаних екстремальними температурами теплових ударів і серцевих нападів, багато людей також гинуть на воді. Наприклад, за костанні кілька днів у Франції потонуло близько 40 людей – здебільшого це молоді люди, які хотіли охолодитися в непристосованих для цього водоймах.

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