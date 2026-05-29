Смертоносна травнева спека побила рекорди по всій Європі, - The Guardian

Температура залишатиметься на 5-10 °C вище середньої протягом решти цього тижня.

Цього тижня Європа пережила виняткову спеку: температурні рекорди були побиті в багатьох країнах під стійкою зоною високого тиску, яку зазвичай називають "тепловим куполом". Про це пише The Guardian.

У вівторок у Великій Британії було побито рекорд максимальної температури за травень: у лондонському Королівському ботанічному саду Кью зафіксовано 35,1°C. Це побило рекорд, встановлений напередодні, коли в понеділок у Лондоні було зафіксовано 34,8°C. Раніше рекорд максимальної температури за травень становив 32,8°C, зафіксований у 1922 році, а потім повторений у 1944 році.

В Ірландії також було побито рекорд максимальної температури за травень: на двох метеостанціях - у Кіларні на південному заході та Клонмелі на півдні - було зафіксовано 28,8 °C.

Були побиті не тільки максимальні температури - нічні мінімуми також досягли рекордних значень. У ніч на вівторок у Камборні на південному заході Англії температура опустилася всього до 21,4°C, що стало ще однією тропічною ніччю, коли температура залишалася вище 20°C.

Аналогічно, температура у Франції в понеділок і вівторок досягла 36°C, ставши найспекотнішими травневими днями за всю історію спостережень. Представник французького уряду заявив, що спека цього тижня стала причиною загибелі семи людей, прямо чи опосередковано.

Важливо, що температура в деяких частинах Європи приблизно на 10-15°C вища за середній показник для цієї пори року. Температура залишатиметься на рівні 5-10°C вище середнього протягом решти цього тижня, але поступово почне знижуватися у Великій Британії наступного тижня.

Погода в Україні

У Львові зафіксували черговий температурний рекорд: у п'ятницю, 29 травня, мінімальна температура повітря становила 2,2 градуса тепла. Це холодніше, ніж було в цей же день 11 років тому, коли зафіксували попередній рекорд.

