З Тихого океану насувається глобальний катаклізм: вчені вже підтвердили його масштаб

Цьогорічне Ель-Ніньо може стати найпотужнішим в історії.

Потужне явище Ель-Ніньйо остаточно сформувалося в Тихому океані, цього року воно може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. Метеорологи та кліматологи попереджають, що воно здатне суттєво посилити екстремальні погодні явища в різних частинах світу, пише Independent.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) офіційно вже підтвердило початок Ель-Ніньйо – природного кліматичного циклу, під час якого води екваторіальної частини Тихого океану стають теплішими та впливають на погодні процеси по всій планеті.

За оцінками NOAA, існує 63-відсоткова ймовірність того, що до кінця осені або на початку зими нинішнє Ель-Ніньйо стане настільки потужним, що "увійде до числа найбільших подій Ель-Ніньйо в історичних записах з 1950 року".

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Науковці зазначають, що природне потепління накладається на вже підвищені через викиди викопного палива глобальні температури. У результаті це може посилити хвилі спеки, повені, посухи, лісові пожежі та інші небезпечні явища. За масштабами нинішній цикл може зрівнятися або навіть перевершити рекордне Ель-Ніньйо 1997 року, яке спричинило збитки на мільярди доларів.

Кліматологиня Університету Кларка Еббі Фрейзер пояснила, що теплі глибинні води під час Ель-Ніньйо приносять до поверхні значні обсяги додаткового тепла. За її словами, це створює умови для більшої кількості екстремальних погодних явищ у багатьох регіонах світу. Дослідниця також застерегла, що в Тихоокеанському регіоні ситуація може швидко стати критичною.

Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав Ель-Ніньйо "нагальним кліматичним попередженням". Він заявив, що "умови Ель-Ніньйо підливатимуть олії у вогонь світу, що нагрівається".

Вплив погодного феномену буде неоднаковим для різних регіонів. Зокрема, активність атлантичних ураганів може дещо знизитися, тоді як у Тихому океані ризики, навпаки, зростуть. Близький Схід, який потерпає від посухи, може отримати більше опадів. Натомість західне узбережжя Південної Америки ризикує зіткнутися зі зливами та повенями, Індія – із сильнішими хвилями спеки, а Австралія – з посухами та пожежами.

Експерт з Ель-Ніньйо Мухаммад Азхар Ехсан з Колумбійського університету прогнозує, що північно-східна Африка може пережити різкий перехід від сильної посухи до небезпечно інтенсивних дощів. У США ж явище здатне принести сильніші опади на південь країни та водночас позитивно вплинути на частину сільськогосподарського виробництва.

Дослідники також звертають увагу на незвично сильні ранні ознаки розвитку Ель-Ніньйо. За деякими прогнозами, пік явища може настати на один-два місяці раніше, ніж зазвичай. Через це нинішній цикл уже отримав неофіційні назви на кшталт "супер" та "Годзілла".

Новини погоди і клімату

Як писав УНІАН, угорське озеро Веленце, третє за величиною в країні та популярне місце відпочинку біля Будапешта, цього літа наблизилося до рекордно низького рівня води. Фахівці попереджають, що без значних опадів рівень води може продовжити падіння до критичних позначок.

Ситуація є наслідком як кліматичних змін, так і багаторічного неефективного управління водними ресурсами, зокрема осушення навколишніх боліт.

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