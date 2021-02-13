До "червоної" зони" наразі віднесено 74 країни.

Міністерство здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон через поширення COVID-19.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Загалом у переліку перебуває 194 країни: із них 74 - "червоні", а 120 - "зелені".

Які країни потрапили до "червоної" і "зеленої" зони

До "червоної" зони" наразі віднесено 74 країни. У цьому списку опинилися Португалія, Італія, Чорногорія, Монако, Іспанія, Словенія, Словаччина, Греція, США, ОАЕ, Велика Британія, Китай, Чехія, Польща, Німеччина, РФ, Мальдіви.

До "зеленої" зони належать Україна, Білорусь, Мексика, Угорщина, Туреччина, Франція, Єгипет, Японія, Монако, Хорватія, Індія, Нова Зеландія, Австрія, Ємен, Танзанія.

Як коронавірус вплинув на туристичну галузь

Туризм став однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу галузей економіки, адже через карантинні обмеження та закриті кордони міжнародні подорожі практично зупинилися. Так, за даними Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO), збитки туристичної галузі через скорочення кількості поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу за перші десять місяців 2020 року склали $935 млрд. Таким чином світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Не меншими виявилися збитки авіакомпанії. При цьому Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень в Європу, згідно з якими туристи зможуть літати до Європи як раніше не раніше 2024 року.

Водночас, більшість країн світу, як і ЄС, не поспішають відкривати кордони для іноземних туристів, в тому числі з України.

Натомість дедалі більше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Деякі країни, як-то Ізраїль, вже активно їх запроваджують.

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Автор: Олег Давигора