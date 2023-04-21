Японія стала країною-переможцем завдяки контрасту технічних інновацій та природної краси.

Японія визнали найкрасивішою країною світу згідно з новим дослідженням від SportsCoverDirect.

Як пише Express, Японія стала країною-переможцем завдяки контрасту технічних інновацій та природної краси, а також популярності в Пошуку Google, Instagram та TikTok.

Зокрема, одним з найнеймовірніших природних див Японії є гора Фудзі висотою 3776 метрів. Тисячі людей піднімаються на вулкан щороку, а також на один з піків нижче поблизу, щоб побачити Фудзі з відстані.

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Пік сезону подорожей в Японії зазвичай припадає на весну, коли масово цвіте сакура.

Туристи також можуть відвідати гарячі джерела Японії на півночі Хоккайдо або побродити в містичних лісах Якусіми.

Топ-10 найкрасивіших країн світу

1. Японія.

2. Індія.

3. Італія.

4. Таїланд.

5. Індонезія.

6. Мексика.

7. Австралія.

8. Іспанія.

9. Туреччина.

10. Канада.

Як повідомляв УНІАН, раніше нове дослідження, проведене експертами з подорожей Planet Cruise, визначило найкращі місця в світі для спостереження за світанком або заходом сонця.

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