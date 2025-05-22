З вежі з'їхала більша частина черепиці, лише дивом нікого не вбивши.

В Китаї, де в зоопарках фарбованих собак видають за тигрів, новий туристичний скандал. Щойно реконструйований дах вежі XIV століття частково обвалився, коли на об’єкті перебувала купа туристів. Про це повідомляє The New York Times.

В Мережі вже з’явилося відео, де видно момент обвалу черепиці. Інцидент стався в окрузі Финьян, провінція Аньхой (центрально-східний Китай) у понеділок, коли десятки людей перебували на майданчику перед вежею. Попри загрозливий вигляд обвалу, на відео не видно, щоб хтось із туристів постраждав. Місцева влада згодом теж заявила, що в інциденті ніхто не зазнав травм.

Як зазначає The New York Times, об'єкт, відомий як Барабанна вежа, вважається однією з ключових культурних реліквій провінції Аньхой, оскільки є найбільшою такою вежею в Китаї. Що правда, споруда не є аж настільки старою, як може здатися.

Відео дня

Відомо, що фундамент цієї вежі збудували у 1375 році за часів династії Мін. Сама вежа, яка стояла на цьому фундаменті, була знищена у 19 столітті. Вже потім у 1995 році на старому фундаменті збудували репліку втраченої споруди. Торік черепичний дах вежі із вигнутими карнизами було відремонтовано – спеціально для вирішення проблеми падіння черепиці.

Тепер у китайців виникають питання щодо якості ремонтних робіт, які коштували близько 3 мільйонів юанів (420 000 доларів), та можливого розкрадання коштів.

Після інциденту на проблему вежі, схоже, звернув увагу і центральний уряд Китаю. Державна телекомпанія Китаю CCTV цього тижня повідомила, що вся відтворена будівля є незаконною самобудовою 1990-х років і фактично є "підробленим антикваріатом", який не був схвалений Міністерством культури.

Інші туристичні новини з Китаю

Як писав УНІАН, у Китаї заради туристів підробляють навіть природні ландшафти. Наприклад, приголомшливий гірський водоспад на горі Юньтай виявився частково підробним – частину води в нього закачують насосами через труби.

Також ми розповідали, як зимовий курорт в Китаї довелося закрити через те, що туристів обурив фальшивий сніг, яким власники вкрили все навколо.

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