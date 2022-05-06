Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"З міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua", – мовиться у дописі.

Зазначається, що квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах "Укрзалізниці".

"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", – повідомила пресслужба компанії.

В "Укрзалізниці" нагадали, що якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне, то гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня російські війська цілеспрямовано обстріляли низку залізничних станцій.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що окупанти намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою. Втім, їм це не вдається завдяки хоробрості українських воїнів, залізничників, дорожників та всіх українців.

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