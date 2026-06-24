Аеропорти працюють на межі: названо країну Європи з найбільшими затримками рейсів влітку

До антирейтингу потрапили одразу сім популярних грецьких курортів.

Літній період відпусток традиційно асоціюється з хаосом в аеропортах по всій Європі. Однак деякі країни справляються з потоками туристів гірше за інших.

Як пише Express з посиланням на новий аналіз даних про збої в міжнародних рейсах від платформи AirAdvisor, влітку відпочивальники найчастіше стикаються з тривалими затримками рейсів (60 і більше хвилин) в аеропортах Греції.

Згідно з даними за червень-вересень 2025 року, хоча лідером антирейтингу загалом став італійський аеропорт Мілан-Бергамо, за сукупністю найгірша в Європі ситуація з тривалими затримками рейсів була зафіксована в Греції – одразу сім популярних грецьких курортів, включаючи Кефалонію, Корфу та Родос, потрапили до топ-20.

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Частково експерти пояснюють такі затримки великою популярністю Греції влітку серед туристів у всьому світі – невеликі регіональні аеропорти просто не справляються з такими потоками і часто працюють на межі своїх можливостей, а розширювати їх не планують, адже в інші місяці року в цьому немає потреби.

При цьому експерти зазначають, що коли в аеропорту починають накопичуватися затримки, може виникнути ефект доміно, що призводить до перенесення рейсів протягом усього дня, що, у свою чергу, збільшує кількість затримок, особливо в пікові періоди.

20 аеропортів Європи з найбільшими затримками рейсів

Мілан-Бергамо, Італія (11,96 % рейсів затримано більш ніж на 60 хвилин). Ніцца, Франція (11,92 %). Кефалонія, Греція (11,79 %). Піза, Італія (10,58 %). Корфу, Греція (9,54 %). Пальма-де-Майорка, Іспанія (9,33%). Реус, Іспанія (9,13%). Понта-Делгада, Азорські острови, Португалія (9,08%). Ольбія, Сардинія (8,71%). Задар, Хорватія (8,65%). Закінтос, Греція (8,48 %). Неаполь, Італія (8,40%). Ханья, Греція (8,33%). Пафос, Кіпр (7,87%). Кос, Греція (7,72%). Родос, Греція (7,68%). Ібіца, Іспанія (7,48%). Аліканте, Іспанія (7,27%). Міконос, Греція (6,95%). Порту, Португалія (6,88%).

Причини затримок рейсів влітку 2026 року

Окрім недостатньої пропускної спроможності аеропортів, цього року туристам додала проблем нова система контролю на кордоні ЄС. Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, мандрівники-нерезиденти, які прилітають до європейських країн з-за меж Євросоюзу, тепер іноді змушені годинами стояти в чергах на паспортний контроль, оскільки система не справляється з такою великою кількістю пасажирів.

Крім того, на авіаподорожі Європою цього літа вплинула паливна криза, спричинена війною в Ірані.

Водночас туристам нагадують, що в разі затримки рейсу на понад три години або його скасування вони мають право на компенсацію. Загальна сума відшкодування залежить від тривалості затримки та відстані польоту.

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