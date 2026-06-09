Війна на Близькому Сході вдарить по авіагалузі на $100 мільярдів, - Independent

Середня ціна авіапалива у 2026 році буде приблизно на 70% вищою, ніж роком раніше.

Світова авіаційна галузь цього року зіткнеться з додатковими витратами на авіаційне пальне в розмірі близько 100 мільярдів доларів. Причиною стало різке подорожчання нафти після війни в Ірані, пише Independent із посиланням на дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Генеральний директор IATA Віллі Волш зазначив, що середня ціна авіапалива у 2026 році буде приблизно на 70% вищою, ніж роком раніше.

"Коли в березні на Близькому Сході почалася війна, ціни на нафту зросли, а вартість авіаційного палива злетіла до небес. У результаті ми очікуємо, що середні ціни на авіапаливо будуть на 70% вищими в річному вимірі, що додасть 100 млрд доларів до наших сукупних витрат на паливо цього року", - зазначив Волш.

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У звіті про стан світової авіаційної галузі йдеться, що попит на авіапаливо "утримується", однак прибутковість перевізників має майже вдвічі скоротитися з 43 млрд дол. у 2025 році до 23 млрд дол. у 2026 році.

За даними IATA, 86% пасажирів очікують, що вартість авіаквитків змінюватиметься відповідно до цін на нафту. Тоді як майже половина опитаних мандрівників прогнозують, що цього року витратять на подорожі більше коштів.

Волш наголосив, що складний рік особливо болісно позначиться на авіакомпаніях, які ще не оговталися від наслідків пандемії Covid, а також на перевізниках країн Перської затоки.

Додатковий тиск на галузь чинять і проблеми в ланцюгах постачання авіабудівної промисловості. В IATA зазначили, що виробники не виконують обіцянки щодо постачання літаків і двигунів у заплановані терміни.

Наразі портфель невиконаних замовлень перевищує 18 тисяч літаків. За оцінками асоціації, ця проблема коштувала авіакомпаніям 11 млрд дол. у 2025 році.

Вплив війни в Ірані на авіацію - останні новини

Війна проти Ірану вже позначилася на глобальній цивільній авіації. Спочатку суттєво зросла вартість авіаквитків, а нині авіакомпанії дедалі частіше масово скасовують рейси.

8 червня повідомлялося, що різке зростання цін на авіаційне паливо, спричинене конфліктом на Близькому Сході, ймовірно, штовхне більше авіакомпаній до банкрутства та прискорить консолідацію галузі.

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