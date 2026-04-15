Затримки на години: нова система контролю на кордоні ЄС спричинила хаос в аеропортах, - FT

Європейські аеропорти фіксують серйозні затримки через запуск нової електронної системи прикордонного контролю ЄС. Пасажири змушені чекати до трьох годин, пише Financial Times.

У 15 країнах Європи аеропорти повідомили про значні затримки в роботі через повноцінний запуск нової електронної системи контролю кордонів ЄС (Entry/Exit System, EES). Затримки вже називають "дуже серйозними", а ситуація ускладнюється додатковим тиском на галузь через можливий дефіцит авіаційного палива на тлі війни на Близькому Сході.

В Міжнародній раді аеропортів (ACI) повідомили, що пасажири як у регіональних аеропортах, так і у великих хабах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції змушені чекати на прикордонному контролі до трьох годин.

"Ситуація в найближчі тижні і, безсумнівно, у пікові літні місяці стане просто некерованою", - зазначив директор європейського підрозділу ACI Олів’є Янковець.

За його словами, довгі черги вже спостерігаються у години пік, коли пасажиропотік лише починає зростати.

Нова система EES, яка повністю запрацювала в п’ятницю, передбачає обов’язкову реєстрацію персональних даних і біометрії для громадян країн поза ЄС, зокрема України, під час першого в’їзду до блоку. Систему поступово впроваджували з жовтня з метою посилення контролю за кордонами.

У вівторок представники аеропортів та Єврокомісії обговорили проблеми роботи системи. В ACI закликали продовжити чинні винятки та дозволити повне призупинення перевірок у разі надмірних затримок.

Попри певну гнучкість, в галузі вказують на серйозні структурні проблеми: автоматичні кіоски для реєстрації часто не працюють, прикордонні служби мають хронічний дефіцит персоналу, а центральна IT-система періодично дає збої.

Проблеми з прикордонним контролем додаються до попереджень про те, що авіаційне паливо може закінчитися через закриття Ормузької протоки у звʼязку з війною на Близькому Сході.

Що кажуть у Єврокомісії

Водночас Європейська комісія не погоджується з оцінками аеропортів. Там заявляють, що система "працює дуже добре", а переважна більшість країн-членів не мають проблем. За їхніми даними, середній час реєстрації становить близько 70 секунд, хоча в ACI відмічають, що у пікові години процедура може тривати до п’яти хвилин на пасажира.

У Єврокомісії визнають наявність технічних труднощів у деяких країнах, але підкреслюють, що це очікувано на початковому етапі роботи масштабної системи.

З жовтня 2025 року, відколи систему почали впроваджувати, було зареєстровано понад 52 млн перетинів кордону. В’їзд відмовили приблизно 27 тис. осіб, з яких 700 становили потенційну загрозу безпеці.

У вересні 2025 року стало відомо, зо Євросоюз змінив правила перетину кордону, що передбачає скасування штампів у паспортах. Проте вводиться сканування обличчя та відбір відбитків пальців. Впровадження нової системи декілька разів переносились, проте у вересні 2025 року Польща почала цю процедуру у тестовому режимі.

Вже з жовтня минулого року до процедури, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців, мали доєднатися всі країни ЄС, й вона відбуватиметься постійно для кожної людини при в’їзді та виїзді.

У січня видання Politico писало, що в Європі загострився конфлікт між аеропортами та Єврокомісією через запуск нової системи прикордонного контролю Entry/Exit System (EES), яка передбачає обов’язкову електронну ідентифікацію значно більшої кількості пасажирів з країн поза ЄС.

