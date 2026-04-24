Ось що авіакомпанії зобов’язані надати пасажирам безкоштовно у разі скасування рейсу

Пасажири, чиї рейси скасовують, часто залишаються розгубленими та роздратованими. Втім, як пише Express, згідно з правилами Великої Британії, авіакомпанії мають чіткі юридичні зобов’язання щодо підтримки мандрівників - незалежно від причин збою.

Йдеться як про несприятливі погодні умови чи технічні несправності, так і про надзвичайні обставини, наприклад війну або виверження вулканів. У будь-якому випадку перевізники зобов’язані виконувати так званий "обов’язок турботи", тобто забезпечити пасажирам належні умови під час очікування подальшої подорожі.

Передусім це харчування. Під час затримок пасажирам повинні надати їжу та напої – зазвичай у вигляді ваучерів для використання в аеропорту. Якщо їх не видали автоматично, мандрівники можуть звернутися до представників авіакомпанії.

Друга обов’язкова складова – проживання. Якщо затримка триває всю ніч, перевізник має організувати готель. Іноді це робиться централізовано, але бувають випадки, коли пасажирам пропонують самостійно забронювати житло з подальшим відшкодуванням витрат.

Третє - транспорт. Авіакомпанія повинна покрити витрати на дорогу між аеропортом і місцем проживання. Якщо ж пасажир мешкає неподалік, можуть компенсувати поїздки додому і назад.

Якщо перевізник не забезпечує належний догляд, пасажири мають право самостійно організувати необхідне та вимагати компенсацію, зберігши всі чеки. Водночас витрати мають бути розумними - зазвичай не відшкодовуються витрати на дорогі готелі, вишукану їжу чи алкоголь.

Окрім цього, пасажири можуть претендувати на грошову компенсацію, якщо прибуття до кінцевого пункту затримується більш ніж на три години. Втім, у разі "надзвичайних обставин" авіакомпанія звільняється від виплат.

Розмір компенсації залежить від дальності перельоту – від приблизно 220 фунтів стерлінгів для коротких рейсів до 520 фунтів для далеких. Заяву потрібно подавати безпосередньо до авіакомпанії, і кошти не виплачуються автоматично. Якщо відповідь затягується більш ніж на вісім тижнів або виникає спір, пасажири можуть звернутися до органів альтернативного вирішення спорів або до авіаційного регулятора.

У разі затримки понад п’ять годин мандрівники можуть відмовитися від поїздки та отримати повне повернення коштів. Пасажири з єдиним квитком на пересадку також залишаються захищеними до кінцевого пункту маршруту, на відміну від тих, хто купував окремі квитки самостійно.

Який напій краще не замовляти під час польоту

Нагадаємо, бортпровідники не радять пасажирам замовляти дієтичну колу під час польоту. За словами стюардеси, яка веде блог під псевдонімом Jet, цей напій вважається одним із найскладніших у подачі на висоті. Коли пасажир просить дієтичну колу, це може суттєво сповільнити обслуговування.

Річ у тім, що на великій висоті газовані напої піняться значно сильніше, ніж на землі. Це пов’язано зі зниженим тиском у салоні літака, через який вуглекислий газ швидше виходить із рідини. Та саме дієтична кола утворює найбільше піни.

