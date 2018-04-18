Що подивитися у Будапешті (фотопідбірка)

11:57, 18 квітня 2018
Фотозвіти
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Нічний Будапешт
Нічний Будапешт /  © Марина Григоренко
Нічний Будапешт - Ланцюговий міст
Нічний Будапешт - Ланцюговий міст /  © Марина Григоренко
Нічний Будапешт
Нічний Будапешт /  © Марина Григоренко
Дунайська набережна в Будапешті
Дунайська набережна в Будапешті /  © Марина Григоренко
Дунайська набережна в Будапешті
Дунайська набережна в Будапешті /  © Марина Григоренко
Знаменитий жовтий трамвай №2 в Будапешті
Знаменитий жовтий трамвай №2 в Будапешті /  © Марина Григоренко
Міст Маргіт
Міст Маргіт /  © Марина Григоренко
Вид з мосту Маргіт - в тому числі на знамениту будівлю Угорського парламенту
Вид з мосту Маргіт - в тому числі на знамениту будівлю Угорського парламенту /  © Марина Григоренко
Угорський парламент
Угорський парламент /  © Марина Григоренко
Етнографічний музей в Будапешті
Етнографічний музей в Будапешті /  © Марина Григоренко
Угорський парламент
Угорський парламент /  © Марина Григоренко
Дорога від острова Маргіт
Дорога від острова Маргіт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Пам'ятник Коломбо в Будапешті
Пам'ятник Коломбо в Будапешті /  © Марина Григоренко
Двори історичного Будапешта
Двори історичного Будапешта /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Оперний театр в Будапешті
Оперний театр в Будапешті /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Вулички Будапешта
Вулички Будапешта /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Велика синагога Будапешта
Велика синагога Будапешта /  © Марина Григоренко
Велика синагога Будапешта
Велика синагога Будапешта /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Вид на гору Геллерт з Пешта
Вид на гору Геллерт з Пешта /  © Марина Григоренко
Туфлі на набережній Дунаю
Туфлі на набережній Дунаю /  © Марина Григоренко
Кафе з котиками в Будапешті
Кафе з котиками в Будапешті /  © Марина Григоренко
Кафе з котиками в Будапешті
Кафе з котиками в Будапешті /  © Марина Григоренко
Кафе з котиками в Будапешті
Кафе з котиками в Будапешті /  © Марина Григоренко
Фунікулер до Будайської фортеці
Фунікулер до Будайської фортеці /  © Марина Григоренко
Рибацький бастіон в Буді
Рибацький бастіон в Буді /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Церква Святого Матьяша в Будапешті
Церква Святого Матьяша в Будапешті /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Руїни старого замку в Буді
Руїни старого замку в Буді /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Біля входу в комплекс Будайської фортеці
Біля входу в комплекс Будайської фортеці /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Будайська фортеця
Будайська фортеця /  © Марина Григоренко
Вид на місто з Будайської фортеці
Вид на місто з Будайської фортеці /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Будайська фортеця з протилежного берега
Будайська фортеця з протилежного берега /  © Марина Григоренко
Гора Геллерт з протилежного берега
Гора Геллерт з протилежного берега /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Цитадель на горі Геллерт
Цитадель на горі Геллерт /  © Марина Григоренко
Вид з гори Геллерт
Вид з гори Геллерт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Печерна церква у гори Геллерт
Печерна церква у гори Геллерт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Центральний ринок у Будапешті
Центральний ринок у Будапешті /  © Марина Григоренко
Центральний ринок у Будапешті
Центральний ринок у Будапешті /  © Марина Григоренко

Буда знаходиться на іншому березі Дунаю навпроти Пешта, а її територія вкрита пагорбами і лісами. Саме тут розташований знаменитий комплекс Будайська фортеця, або замок Буда, що включає в себе Королівський палац і руїни середньовічного замку, Церква Святого Матьяша, Палац Шандора і багато іншого.

Площа Героїв у Будапешті
Площа Героїв у Будапешті /  © Марина Григоренко
Площа Героїв у Будапешті
Площа Героїв у Будапешті /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Парк Варошлігет у Будапешті
Парк Варошлігет у Будапешті /  © Марина Григоренко
Парк Варошлігет у Будапешті
Парк Варошлігет у Будапешті /  © Марина Григоренко
Замок Вайдахуняд
Замок Вайдахуняд  /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Пам'ятник аноніму
Пам'ятник аноніму /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Зоопарк в Будапешті
Зоопарк в Будапешті /  © Марина Григоренко
Зоопарк в Будапешті
Зоопарк в Будапешті /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Музей транспорту в Будапешті
Музей транспорту в Будапешті /  © Марина Григоренко
Музей транспорту в Будапешті
Музей транспорту в Будапешті /  © Марина Григоренко
Музей транспорту в Будапешті
Музей транспорту в Будапешті /  © Марина Григоренко

Ще однією знаменитою площею в Будапешті, гідною уваги, є Площа Героїв в Пешті, відома також як Площа Королів. Але так як у цьому районі є ще кілька вартих уваги туристичних об'єктів, якщо час дозволяє, можна присвятити цілий день візиту сюди. Адже за Площею Героїв починається міський парк Варошлігет, де можна провести мало не весь день.

Вид на Пешт з острова Маргіт
Вид на Пешт з острова Маргіт /  © Марина Григоренко
Руїни старої церкви на острові Маргіт
Руїни старої церкви на острові Маргіт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Танцюючий фонтан на острові Маргіт
Танцюючий фонтан на острові Маргіт /  © Марина Григоренко
Танцюючий фонтан на острові Маргіт
Танцюючий фонтан на острові Маргіт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Мінізоопарком на острові Маргіт
Мінізоопарком на острові Маргіт /  © Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
© Марина Григоренко
Мінізоопарком на острові Маргіт
Мінізоопарком на острові Маргіт /  © Марина Григоренко

На острові Маргіт кожен серпень проходить один з найбільших музичних фестивалів Європи Sziget. Але і сам по собі острів дуже навіть цікавий для прогулянок – тут гарна природа, тихо і спокійно. Є досить красивий і великий танцюючий/співаючий фонтан і міні-зоопарк, а якщо пройти вглиб – можна натрапити на знамениту водонапірну вежу з оупен-ейр театром або на руїни старої церкви.

Детальніше про те, що можна подивитися в Будапешті за вихідні, читайте на УНІАН.Туризм.

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Теги: #Європа#Угорщина#фотопідбірка#туризм#Будапешт#подорожі