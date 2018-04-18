Що подивитися у Будапешті (фотопідбірка)

Підбірка фото основних культурних та історичних пам'яток Будапешту, а також інших цікавих місць в угорській столиці.

У Будапешті можна для початку прогулятися по Пешту – східній рівнинній частині міста, що займає близько 2/3 його території. Саме тут знаходиться значна частина пам'яток Будапешта, включаючи Угорський парламент і проспект Андраші.

Буда знаходиться на іншому березі Дунаю навпроти Пешта, а її територія вкрита пагорбами і лісами. Саме тут розташований знаменитий комплекс Будайська фортеця, або замок Буда, що включає в себе Королівський палац і руїни середньовічного замку, Церква Святого Матьяша, Палац Шандора і багато іншого.

Ще однією знаменитою площею в Будапешті, гідною уваги, є Площа Героїв в Пешті, відома також як Площа Королів. Але так як у цьому районі є ще кілька вартих уваги туристичних об'єктів, якщо час дозволяє, можна присвятити цілий день візиту сюди. Адже за Площею Героїв починається міський парк Варошлігет, де можна провести мало не весь день.

На острові Маргіт кожен серпень проходить один з найбільших музичних фестивалів Європи Sziget. Але і сам по собі острів дуже навіть цікавий для прогулянок – тут гарна природа, тихо і спокійно. Є досить красивий і великий танцюючий/співаючий фонтан і міні-зоопарк, а якщо пройти вглиб – можна натрапити на знамениту водонапірну вежу з оупен-ейр театром або на руїни старої церкви.

Детальніше про те, що можна подивитися в Будапешті за вихідні, читайте на УНІАН.Туризм.