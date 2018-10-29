Справжній Хелловін: ірландське містечко заполонили рогаті чудовиська та привиди (фото)

Парад на честь Хелловіна отримав назву «З дикого неба», що є алюзією на легенду про Дике полювання, яке поширене у всій Європі.

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