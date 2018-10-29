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Справжній Хелловін: ірландське містечко заполонили рогаті чудовиська та привиди (фото)

11:46, 29 жовтня 2018
Фотозвіти
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В ірландському містечку Голуей відбувся парад на честь містичного свята Хелловін. Відповідні фото опублікувало агентство Reuters.

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Парад носив назву «З дикого неба», що є алюзією на легенду про Дике полювання, яке поширене у всій Європі.

Участь у параді взяли і актори, які розігрували різноманітні сцени.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі Трамп вже роздав цукерки дітям до Хелловіна.

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Теги: #Ірландія#Хеллоуін