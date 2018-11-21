М1 Music Awards, Kazka і Тілль Ліндеманн: найгучніші концерти грудня у Києві

Грудень стане вельми насиченим місяцем для всіх столичних меломанів. Нас чекає церемонія нагородження M1 Music Awards, концерт німецького рокера Тілля Ліндеманна, і української фолк-групи Kazka.

Грудень стане вельми насиченим місяцем для всіх столичних меломанів, адже початок зими порадує киян безліччю яскравих музичних подій. Так, вже в перший день місяця відбудеться, напевно, найбільш грандіозна музична подія для всіх шанувальників української музики - церемонія нагородження M1 Music Awards.

M1 MUSIC AWARDS. 4 SEASONS

1 грудня

"М1 Music Awards" - це музична премія, яка визначає кращих артистів шоу-бізнесової індустрії України. Церемонія нагородження супроводжується грандіозним шоу з участю топових виконавців.

В цьому році у церемонії візьмуть участь Тіна Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA і Олександр Пономарьов, а також гурт "Антитіла".

Тілль Ліндеманн

1 грудня

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн їде до Києва. Соліст культового німецького рок-гурту Rammstein виступить з концертом у Києві 1 грудня в клубі "Atlas" зі своїм авторським проектом Lindemann. Також епатажний музикант представить свій поетичний збірник Messer.

Скріптоніт

1 грудня

1 грудня цього року виявилося датою, багатою на цікаві концерти. Своїм приїздом порадує киян і казахстанський репер Скріптоніт, який давно полюбився українській публіці. Скріптоніта називають Kendrick Lamar-ом російськомовного хіп-хопу. Він давно став його обличчям, ідеально втіливши притаманні йому риси: злість, грубий звук і автентичність.

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ONUKA

7 грудня

Інтерактивний музичний проект ONUKA давно підкорив серця не тільки українських слухачів, але і міцно закріпився в зарубіжних чартах. 7 грудня гурт представить новий альбом MOZAЇKA, в який увійшли 10 треків: Vsesvit, Golos, Animal, Strum, Xto, Arka, Guns don't Shoot, Alone, All Friends, Vatra.

Kazka

12 грудня

Група Kazka - це нове слово в українській етно-музики. Воістину світову славу колективу приніс хіт "Плакала", аудіо якого зібрало на YouTube 73 мільйони переглядів, а кліп, який вийшов лише в кінці вересня - 52 мільйони. Крім того, пісня потрапила у топ-10 світового чарту - це перший випадок в історії української музики.

Lords of the Sound. GRAND CHRISTMAS

З 28 грудня

Ну а ще одним важливим музичною подією грудня стане виступ оркестру Lords of the Sound і запрошених гостей. Виконавці подарують слухачам живе звучання європейських різдвяних хітів і саундтреків до улюблених новорічних фільмів, а також українських народних колядок та щедрівок від Волинського хору. Сплетіння європейських традицій і краси української культури подарує слухачам воістину грандіозне звучання.

Як повідомляв УНІАН, у Києві виступив легендарний Стінг. Британець співав з ямайським вокалістом Шеггі.