У Києві виступив легендарний Стінг (відео)

Стінг двічі виходив на біс на концерті в Києві.

У київському Палаці спорту Стінг дав концерт. Британець співав з ямайським вокалістом Шегі.

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Артисти прилетіли до Києва у день концерту, а вже сьогодні після обіду їдуть з України, йдеться в сюжеті ТСН.

Квитки на шоу коштували від двох до десяти тисяч гривень. Публіка несамовито аплодувала та не відпускала співака зі сцени. Спочатку Стінг та Шегі виконали свої нові композиції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найдешевший квиток на концерт Стінга коштував 1790 гривень ще півроку тому, а зараз ціни стартували від 2500 гривень. Найкращі місця коштували 9900 гривень.