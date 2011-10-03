Депутати скасували районний поділ Вінниці

Відповідне рішення ухвалила сесія Вінницької міської ради 30 вересня.

Міська рада також вирішила звернутись до Генерального прокурора України, Міністра юстиції України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Міністра надзвичайних ситуацій України. Голови правління Пенсійного фонду України , Голови ЦВК України та до керівників інших центральних органів державної виконавчої влади щодо необхідності приведення підпорядкованих установ і організацій у відповідність до адміністративно-територіального устрою м. Вінниці.

За словами вінницького міського голови Володимира Гройсмана, скасування районів не погіршить рівень надання адміністративних послуг населенню.