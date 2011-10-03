Матерям-героїням Вінниці вручено почесні звання

15:50, 03 жовтня 2011
Вінниця
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Вінницький міський голова Володимир Гройсман  вручив вінничанкам  почесні звання «Мати – героїня».

Урочиста церемонія відбулась 30 вересня під час засідання сесії міської ради.
Міський голова привітав матерів - героїнь із отриманням високої державної відзнаки та побажав їм міцного здоров’я.
Згідно із Указами Президента України Віктора Януковича, почесне звання «Мати-героїня» отримали  10 вінничанок.

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