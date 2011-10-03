Матерям-героїням Вінниці вручено почесні звання

Вінницький міський голова Володимир Гройсман вручив вінничанкам почесні звання «Мати – героїня».

Урочиста церемонія відбулась 30 вересня під час засідання сесії міської ради.

Міський голова привітав матерів - героїнь із отриманням високої державної відзнаки та побажав їм міцного здоров’я.

Згідно із Указами Президента України Віктора Януковича, почесне звання «Мати-героїня» отримали 10 вінничанок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter