«Красні базари» триватимуть до 5 листопада

Так, картоплю на першому "красному" базарі продавали за 1,5 грн. за кілограм, капусту - за 1-1,25 грн., моркву - за 2 грн. Дешевше, ніж у магазинах, реалізовували і круп’яні вироби, борошно, цукор, м'ясо, мед.