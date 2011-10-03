«Красні базари» триватимуть до 5 листопада
16:01, 03 жовтня 2011Вінниця
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З 24 вересня до 5 листопада щосуботи із 7-ї до 14.00 у Вінниці на проспекті Юності від вул. Стахурського до вул. Келецької будуть проводитися традиційні сільськогосподарські ярмарки. На них городяни зможуть придбати сільгосппродукцію за цінами виробника.
Так, картоплю на першому "красному" базарі продавали за 1,5 грн. за кілограм, капусту - за 1-1,25 грн., моркву - за 2 грн. Дешевше, ніж у магазинах, реалізовували і круп’яні вироби, борошно, цукор, м'ясо, мед.
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