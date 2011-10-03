63 бібліотеки області стали переможцями конкурсу програми «Бібліоміст»

- Бібліотеки Вінниччини є активними учасниками проекту Програми «Бібліоміст», - зазначила директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А.Тімірязєва та член Наглядово ради Програми «Бібліоміст» Наталя Морозова. – Зокрема, протягом 2010-2011 років переможцями конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» стали 63 бібліотеки області.

За словами регіонального представника програми "Бібліоміст" у Вінницькій області Оксани Бондар, проект «Бібліоміст» покликаний перетворити публічні бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити роль бібліотек в українському суспільстві.

- Це чотирирічна програма, серед основних завдань якої – покращення доступу населення до інформації шляхом обладнання публічних бібліотек технікою; навчання бібліотекарів з метою підвищити якість послуг для відвідувачів; розвиток спроможності бібліотек представляти свої інтереси та отримувати необхідні громаді ресурси, а також формування у суспільстві розуміння ключової ролі бібліотек і необхідності їх підтримувати, - наголосила Оксана Бондар. - На початку жовтня 2011р. буде оголошено новий раунд конкурсу з організації нових бібліотечних послуг з використанням доступу до Інтернету. В конкурсі зможуть брати участь районні бібліотеки з філіями, які ще не вигравали цей конкурс раніше.

«Бібліоміст» – це партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації, на підтримку якої Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США. Для сприяння досягненню цілей програми, корпорація Microsoft безкоштовно передасть публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму близько 9 мільйонів доларів США.