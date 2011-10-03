Тульчинській школі-інтернат - 55

16:04, 03 жовтня 2011
Вінниця
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1 жовтня Тульчинська школа-інтернат відзначила 55-річчя. На іменини альма-матері з’їхалися випускники з різних куточків України. Участь в урочистостях взяли також представники місцевої влади та шефи (прокуратура Вінницької області, прокуратура Тульчинського району, підприємство «Тульчинм’ясо», РБУ-6, Тульчинський маслосирзавод). 

- У 2011 році наш заклад виборов  почесне звання «Флагман освіти і науки України" і стане невдовзі ліцеєм для обдарованих дітей, - повідомив директор Тульчинської школи-інтернат Володимир Друм. - Я дуже тішуся успіхами наших вихованців.  Радує, що протягом останніх 5 років понад  80%  наших вихованців вступає  до вищих навчальних закладів.  Цього   року, наприклад, 26 вихованців  із 30-ти успішно пройшли незалежне оцінювання і за його результатами вступили до вузів.


На даний час в школі-інтернат навчається понад 300 дітей,  половина з яких  - діти-сироти і  половина - із сімей м. Тульчина та навколишніх сіл.   Навчально-виховний процес забезпечують 63 педагоги, з них один Заслужений працівник освіти;  36 мають вищу педагогічну категорію; 12 старших учителів,  2 старших вихователя, 10 учителів-методистів.  Навчальний заклад закінчило понад 3 тис. учнів, в тому числі 108 - із золотою медаллю, 49 - із срібною.


Для вихованців створені прекрасні побутові умови.  П’ять  років тому розпочали облаштовувати  єврокімнати готельно-сімейного типу: з душем, телевізором, килимами.  У закладі протягом шести років «ходить» своя валюта, так звані «друмики» (від прізвища директора закладу Володимира Друма).  У шкільній казні – понад 20 тисяч «друмиків».

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