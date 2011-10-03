Тульчинській школі-інтернат - 55

- У 2011 році наш заклад виборов почесне звання «Флагман освіти і науки України" і стане невдовзі ліцеєм для обдарованих дітей, - повідомив директор Тульчинської школи-інтернат Володимир Друм. - Я дуже тішуся успіхами наших вихованців. Радує, що протягом останніх 5 років понад 80% наших вихованців вступає до вищих навчальних закладів. Цього року, наприклад, 26 вихованців із 30-ти успішно пройшли незалежне оцінювання і за його результатами вступили до вузів.



На даний час в школі-інтернат навчається понад 300 дітей, половина з яких - діти-сироти і половина - із сімей м. Тульчина та навколишніх сіл. Навчально-виховний процес забезпечують 63 педагоги, з них один Заслужений працівник освіти; 36 мають вищу педагогічну категорію; 12 старших учителів, 2 старших вихователя, 10 учителів-методистів. Навчальний заклад закінчило понад 3 тис. учнів, в тому числі 108 - із золотою медаллю, 49 - із срібною.



Для вихованців створені прекрасні побутові умови. П’ять років тому розпочали облаштовувати єврокімнати готельно-сімейного типу: з душем, телевізором, килимами. У закладі протягом шести років «ходить» своя валюта, так звані «друмики» (від прізвища директора закладу Володимира Друма). У шкільній казні – понад 20 тисяч «друмиків».