Промислове виробництво пішло на спад

На Вінниччині зафіксовано спад промислового виробництва проти серпня та аналогічного періоду 2010р. відповідно на 13,4 та 1,3%.Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

У серпні порівняно з липнем поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зросли на 6,9%. Водночас у виробництві електроенергії відбулося зменшення на 4,3%.

Порівняно з січнем–серпнем минулого року на 26,3% збільшено обсяги промислового виробництва на підприємствах добувної промисловості. В той же час, спад у переробній промисловості становив 2,3% (в основному за рахунок зменшення на 9,5% обсягів у виробництві харчових продуктів і напоїв, на 11,5% – у целюлозно-паперовому виробництві). У виробництві електроенергії зниження становило 2,8%.