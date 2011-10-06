У Пиківцях відкрили дитсадок

4 жовтня у селі Пиківці Козятинського району на базі місцевої загальноосвітньої школи відкрили дитсадок «Ромашка». Його «новоселами» стали 24 маленьких мешканця Пиковець та Пустохи. Відтепер школа у Пиківцях називатиметься загальним навчально-виховним комплексом.

Голова Козятинської райдержадміністрації Олексій Лавренюк привітав дітей, батьків та педагогів з радісною подією та пообіцяв подарувати для обслуговування дитсадка новеньку пральну машину.

- Відкриття дошкільної установи на базі школи без перебільшення є знаковою подією, яка символізуватиме позитивні зрушення у галузі освіти Козятинського району, розбудову та збільшення навчальних закладів на теренах Козятинщини, - зазначила начальник відділу освіти Козятинської райдержадміністрації Аліна Діденко.

Маленькі «іменинники» з нагоди відкриття дитсадка отримали солодкі подарунки.