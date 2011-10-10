У Вінниці 3-річна дитина госпіталізована внаслідок отруєння таблетками
13:20, 10 жовтня 2011Вінниця
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Малеча без нагляду
У Вінниці 3-річна дівчинка госпіталізована внаслідок отруєння таблетками.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, встановлено, що залишившись без нагляду батьків, дитина знайшла домашню аптечку та з‘їла таблетки аспірину і діазоліну.
В результаті дівчинка була госпіталізована до реанімаційного відділення Вінницької дитячої обласної лікарні з діагнозом «медикаментозне отруєння». Стан дитини задовільний.
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