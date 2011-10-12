У Вінниці відкрито Центр підготовки старших по будинку

10:15, 12 жовтня 2011
Вінниця
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Готує "Голос народу"

Незалежна профспілка «Голос народу»  ініціювала відкриття у Вінниці Центру підготовки старших по будинку.
- Центр навчить громадян міста правильно взаємодіяти з ЖЕКами та місцевою владою, – зазначає автор проекту, Почесний голова Незалежної профспілки «Голос народу» Віктор Малиновський.
Учасники Центру підготовки старших по будинку матимуть змогу безкоштовно відвідувати заняття під керівництвом досвідченого тренера Володимира Францужана, а  також отримувати юридичну, аналітичну та журналістську допомогу від профспілки «Голосу народу». 
Планові заняття будуть проводяться щотижня по середах о 17.00 год. у конференц-залі Незалежної профспілки «Голос Народу», за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна 52.

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