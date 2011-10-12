У Вінниці відкрито Центр підготовки старших по будинку

Незалежна профспілка «Голос народу» ініціювала відкриття у Вінниці Центру підготовки старших по будинку.

- Центр навчить громадян міста правильно взаємодіяти з ЖЕКами та місцевою владою, – зазначає автор проекту, Почесний голова Незалежної профспілки «Голос народу» Віктор Малиновський.

Учасники Центру підготовки старших по будинку матимуть змогу безкоштовно відвідувати заняття під керівництвом досвідченого тренера Володимира Францужана, а також отримувати юридичну, аналітичну та журналістську допомогу від профспілки «Голосу народу».

Планові заняття будуть проводяться щотижня по середах о 17.00 год. у конференц-залі Незалежної профспілки «Голос Народу», за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна 52.