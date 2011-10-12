Вінничанам доведеться менше спілкуватись і рідше хворіти

На споживчому ринку області у вересні по відношенню до серпня 2011 року ціни вартість послуг освіти підвищилась на 2,3%, у т.ч. послуги вищої освіти подорожчали на 3,0%, середньої – на 2,1%, плата за навчання на курсах – на 1,5%.

На 1,5% подорожчали послуги зв’язку, в основному за рахунок підвищення на 1,6% вартості телефонних і телефаксових послуг.

Послуги ресторанів та готелів зросли на 0,6%.

У сфері охорони здоров’я відбулось підвищення цін на 0,2%.

Зростання цін на транспорт на 0,1% відбулось, в основному, за рахунок підвищення вартості бензину на 0,2%.

Величина індексу споживчих цін (ІСЦ) по Україні у вересні до серпня 2011р. становила 100,1%, до грудня попереднього року – 104,2%, на Вінниччині відповідно – 99,8% та 102,9%.